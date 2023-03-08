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Суспільство
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У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій вибухівці

міни, обережно міни, небезпека, ДСНС
Фото: Мінреінтеграції

На Херсонщині, поблизу села Трифонівка Великоолександрівської громади, здетонувала вибухівка, залишена окупантами. Внаслідок вибуху поранено чоловіка. 

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Про інцидент повідомляє Херсонська ОВА.

"Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки, 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас", - йдеться у повідомленні.

За даними адміністрації, чоловіка доставили у лікарню з пораненням руки.

В ОВА вкотре наголошують на важливості дотримання правил мінної безпеки. Та нагадують основні з них:

  • не ходіть територіями, які ще не обстежили вибухотехніки;
  • якщо помітили підозрілий предмет - негайно відійдіть якнайдалі та зателефонуйте у ДСНС або поліцію.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 7 березня, російські окупанти 86 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є постраждалі серед цивільного населення - 1 людина поранена.