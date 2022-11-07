В Херсонской области оккупанты ракетным обстрелом разрушили школу (ФОТО)

Российские войска разрушили школу в деоккупированном селе Золотая Балка Новоалександровской общины Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Оккупанты обстреляли освобожденный населенный пункт в Херсонской области. Под обстрелами из ракет ЗРК С-300 оказалась очередная школа. Враг разрушил учебное заведение в Золотой Балке. Также в результате атаки поврежден дом культуры. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

В свою очередь, как сообщает в понедельник Херсонская областная прокуратура, еще в ночь 5 ноября оккупанты также произвели обстрел территории учебного заведения в соседней Высокопольской общине.

Вражеская ракета попала рядом с заведением, в результате чего повреждено здание, выбиты окна и образовалась воронка глубиной около 5 метров и шириной до 10 метров.

По предварительным данным, российские военные обстреляли населенный пункт ракетами типа С-300 с оккупированной территории Херсонской области. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса), правоохранители зафиксировали последствия обстрела и изъяли доказательства.

Обстрел школы в Высокопольской общине 5 ноября. Фото: Херсонская областная прокуратура Обстрел школы в Высокопольской общине 5 ноября. Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура

Кроме того, 7 ноября областная прокуратура сообщила о повреждении обстрелом "в одном из поселков городского типа" освобожденной части Бериславского района ясли-сада, в котором до полномасштабного вторжения воспитывалось 60 детей.

По предварительным данным, обстрел российской армией велся из РСЗО "Град". Как следствие, значительные повреждения нанесены кровле и стенам здания, выбиты окна, повреждены кроватки. Начато расследование по частям 1 и 2 статьи 438 УК, с места изъяты обломки снарядов.

Напомним, что по данным Министерства образования и науки, в результате российских бомбардировок и обстрелов в Украине разрушены уже по меньшей мере 333 учебных заведения, а 2406 получили повреждения.