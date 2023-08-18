В Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на жилой дом, есть пострадавшие

18 августа около 14:00 российские захватчики сбросили с дрона взрывчатку,

которая упала вблизи частного дома в городе Берислав. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, раненые мужчины в момент взрыва находились на улице возле дома. Пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, около 11:00 российские войска обстреляли село Веровки в Тягинской общине Херсонской области.

В результате вражеского удара в населенном пункте был поврежден с десяток жилых домов, а 17-летняя девушка получила ранения.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги.

В прокуратуре сообщили, что проводят мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. Бериславская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационные войска РФ в течение суток 17 августа 48 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.