Враг обстрелял школу и больницу в Херсонской области: 1 погибший и 7 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 16 августа 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение образовательного учреждения и медицинского учреждения в Херсоне, здание школы в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

По данным прокуратуры, 16 августа около 13:00 военнослужащие РФ обстреляли из артиллерии деревню в Бериславском районе. Погиб местный житель, находившийся в момент обстрела на улице.

Напомним, в течение суток 15 августа россияне 61 раз открывали огонь по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 13 снарядов.