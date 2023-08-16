Войска РФ утром ударили по Херсону и области: пострадали несколько человек

Российские оккупанты утром 16 августа обстреляли Херсонскую область, в результате чего есть раненые гражданские. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что в Херсоне враг ударил по образовательному учреждению и территории больницы, ранив трех человек.

Среди пострадавших – 55-летний пациент медучреждения, который проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка.

В Зеленовке войска РФ атаковали 45-летнего мужчину, работавшего в поле. Его госпитализировали с ранением ноги.

А в Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Также известно, что в полночь российская армия обстреляла Никольское. Там в собственном доме получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. В настоящее время они находятся в больнице с ранениями средней степени тяжести.

Ситуация в Херсонской области

В течение суток 15 августа россияне 61 раз открывали огонь по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 13 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в помещение "Пункта незламності" в Бериславском районе.

Тогда из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

А утром 16 августа глава ОВА Александр Прокудин информировал, что россияне кроют огнем центр Херсона, и призывал не выходить на улицу.