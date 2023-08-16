Враг нанес пять авиаударов по Запорожской области: обстрелял 26 населенных пунктов

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 15 августа вражеская армия нанесла 100 ударов по 26 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Зафиксировано 84 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Левадного, Новоандреевки, Темировки, Каменского, Пятихаток, Плавней и других сел на линии огня", - отметил Малашко.

Он добавил, что от пяти авиаударов пострадали Таврическое и Орехов.

Военные РФ также обстреляли из РСЗО Новодаровку и Белогорье, четыре БПЛА атаковали Железнодорожное, Малиновку, Новоивановку и Затишье. Пять ракетных ударов пришлись по Таврическому.

За сутки поступило 48 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и объектов инфраструктуры.

Как сообщил Малашко, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне четыре ракетные удара враг нанес по селу Степное, два авиаудара - по Орехову и Таврическому, а три БПЛА-атаки совершил на Железнодорожное и Новодаровку.