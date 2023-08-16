Оккупанты выпустили 358 снарядов по Херсонщине: шесть человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 15 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение "Пункта несокрушимости" в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Напомним, что ранее в воскресенье в результате российского обстрела в селе Широкая Балка Станиславской общины погибли супруги вместе с двумя детьми. Пятым погибшим оказался 67-летний мужчина. Кроме того, еще два человека погибли из-за обстрела в Станиславе.

Еще 13 человек в разных населенных пунктах, прилегающих к Днепру, были ранены (по три - в Херсоне и Бериславе, по два - в Станиславе и поселке Камышаны, по одному - в селах Огромное, Золотая Балка и Новокаиры).