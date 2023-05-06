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В Херсонской области пиротехники ГСЧС попали под обстрел: есть погибшие и раненые
В субботу, 6 мая, пиротехники во время выполнения задач по разминированию попали под вражеский обстрел в Херсонской области.
Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
"Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и госпитализированы", - отметил он.
Также в результате обстрела уничтожена техника ГСЧС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Руководитель ГСЧС выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 5 мая 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.