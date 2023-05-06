В Херсонской области пиротехники ГСЧС попали под обстрел: есть погибшие и раненые

В субботу, 6 мая, пиротехники во время выполнения задач по разминированию попали под вражеский обстрел в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и госпитализированы", - отметил он.

Также в результате обстрела уничтожена техника ГСЧС.

Руководитель ГСЧС выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 5 мая 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.