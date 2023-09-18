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В Хмельницкой области в результате ночной атаки РФ повреждены дома, предприятие и железнодорожные пути
Во время ночной ракетной атаки страны-агрессора РФ по территории Украины в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона. Обломки сбитых ракет упали на территории производственного предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.
Там отметили, что сегодня утром, во время воздушной тревоги в области работало ПВО.
Вместе с тем, в результате сбития ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия.
Пожар ликвидирован силами ГСЧС.
Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь.
В настоящее время начаты восстановительные работы.
Заметим, российские оккупанты в ночь на 18 сентября атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 крылатых ракет были уничтожены силами ПВО в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.