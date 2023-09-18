В Хмельницкой области в результате ночной атаки РФ повреждены дома, предприятие и железнодорожные пути

Во время ночной ракетной атаки страны-агрессора РФ по территории Украины в Хмельницкой области работала противовоздушная оборона. Обломки сбитых ракет упали на территории производственного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

Там отметили, что сегодня утром, во время воздушной тревоги в области работало ПВО.

Вместе с тем, в результате сбития ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.

Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия.

Пожар ликвидирован силами ГСЧС.

Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь.

В настоящее время начаты восстановительные работы.

Заметим, российские оккупанты в ночь на 18 сентября атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 крылатых ракет были уничтожены силами ПВО в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.