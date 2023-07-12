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В Запорожье в результате падения вражеского летательного объекта пострадали 18 человек, среди них есть дети
Российские оккупационные войска 12 июля атаковали Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщают ГСЧС и глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По информации ГСЧС, враг совершил атаку на город около 13:00.
"18 травмированных, среди которых 6 детей – последствия падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе областного центра", – сообщил Малашко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, среди травмированных 9 женщин и 3 мужчин, а также 6 детей.
Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. На месте работают специалисты.
Напомним, за сутки 11 июля вражеская армия ударила по 16 населенным пунктам Запорожской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.