В Запорожской области россияне грузовиками вывозят раненых

Российская армия за прошедшие сутки 106 раз обстреляла позиции украинских защитников на Запорожском направлении, применяя танки, реактивную и ствольную артиллерию.

20 марта оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Красное, Плавное, Железнодорожное, Малая Токмачка, Белогорье, Преображенка, Зеленый Гай, Затишье, Каменское, Степное, сообщает Запорожская ОВА.

"Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - говорится в сообщении.

Украинские защитники наносят россиянам большие потери, из-за чего те вынуждены обустраивать себе госпитали и свозить туда десятки раненых, используя грузовики.

"В населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений кафиров. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ. Также, в населенном пункте Высокое Запорожской области, оккупанты обустроили госпиталь "Туда, в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ", - сообщили в ОВА.

19 марта в Запорожской области враг 114 раз ударил по позициям украинских защитников. Под огонь попали семнадцать населённых пунктов.