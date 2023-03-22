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В Житомирской области дроном поврежден объект инфраструктуры

В Житомирской области дроном поврежден объект инфраструктуры

Во время атаки дронами ночью 22 марта был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, сегодня ночью во время атаки дронов три беспилотника врага были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших от этого инцидента нет.

Напомним, как сообщили в генеральном штабе ВСУ, этой ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом были уничтожены нашими защитниками.

В частности, как сообщили в Киевской городской военной администрации, в направлении столицы все вражеские БПЛА были сбиты.

Но в Киевской области зафиксировано попадание в гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых.

Автор:
Светлана Манько