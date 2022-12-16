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В Житомирской области оккупанты попали в объект инфраструктуры
Российские оккупационные войска попали в объект инфраструктуры в Житомирской области.
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Об этом сообщает Коростенский городской совет.
"Есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной громады", - говорится в сообщении.
Мэр Коростеня Владимир Москаленко предупредил жителей о вероятном долговременном отсутствии электроснабжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.