В Житомирской области оккупанты попали в объект инфраструктуры

Российские оккупационные войска попали в объект инфраструктуры в Житомирской области.

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Об этом сообщает Коростенский городской совет.

"Есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Мэр Коростеня Владимир Москаленко предупредил жителей о вероятном долговременном отсутствии электроснабжения.

Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.