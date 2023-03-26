Власти Авдеевки решили полностью эвакуировать коммунальные службы

С Авдеевки Донецкой области начнут эвакуацию последних работников коммунальных служб, которые еще остались в городе. Об этом 26 марта сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, эвакуация коммунальщиков будет проходить в несколько этапов. Однако в городе уже скоро не будет возможности даже зарядить телефон.

"Ведь еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную башню запускать", – объяснил Барабаш.

Также в городе будут отключать мобильную связь, поскольку есть люди, которые предоставляют информацию врагу.

При этом Барабаш в очередной раз призвал жителей Авдеевки эвакуироваться, ведь российские оккупанты массово уничтожают жилые дома.

Напомним, что только утром 26 марта войска РФ нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Враг попал по двум многоквартирным домам. В настоящее время в городе остаются около двух тысяч мирных жителей.