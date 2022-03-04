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Во двор госдачи, где живет Зеленский, упал обломок ракеты

Во двор госдачи, где живет Зеленский, упал обломок ракеты
Осколок ракеты, обнаруженный во дворе президента. Фото: Facebook Никифорова

Во двор дома, где с июля 2020 года проживает президент Украины Владимир Зеленский, упал обломок ракеты, запущенной оккупантами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Глава государства уже прокомментировал обнаруженный обломок. "Мимо", - сказал Зеленский, когда узнал что во дворе президентской дачи в Конча-Заспе нашли обломок ракеты.

При этом, стоит отметить, что с момента начала войны глава государства фактически круглосуточно находится в Офисе президента. Во время одного из брифингов Зеленский сказал, что в настоящее время у врага задача №1 - уничтожить высшее руководство страны. 

В свою очередь президент призывает главу РФ Владимира Путина вернуть свою армию обратно в Россию и сесть за стол переговоров.

Президент Украины не раз уже призывал Путина к диалогу, но последний либо не готов, либо никак не реагирует на эти приглашения. 25 марта, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Автор:
Вита Молодан