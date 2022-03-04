На подвір'я держдачі, де живе Зеленський, упав уламок ракети

На подвір'я будинку, де з липня 2020 року проживає президент України Володимир Зеленський, упав уламок ракети, запущеної окупантами.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Глава держави вже прокоментував виявлений уламок. "Мимо", - сказав Зеленський, коли дізнався, що у дворі президентської дачі в Конча-Заспі знайшли уламок ракети.

При цьому варто зазначити, що з початку війни глава держави фактично цілодобово перебуває в Офісі президента. Під час одного з брифінгів Зеленський сказав, що наразі у ворога завдання №1 – знищити найвище керівництво країни.

У свою чергу президент закликає главу РФ Володимира Путіна повернути свою армію назад до Росії та сісти за стіл переговорів.

Президент України вже не раз закликав Путіна до діалогу, але останній або не готовий, або ніяк не реагує на ці запрошення. 25 березня, на другий день війни, Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України точаться бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".