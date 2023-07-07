Ракетным ударом Россия убила 10 человек во Львове, поисково-спасательные работы завершили

По состоянию на утро пятницы во Львове завершили поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты 6 июля. В результате атаки погибли 10 человек. Одного человека нашли ночью, еще одного – утром.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

42 человека получили ранения (из них три ребенка), 16 из них госпитализировали.

Казацкий обратился к пострадавшим, отметив, что если кто-то нуждается в помощи, нужно звонить по телефону на горячую линию Львовской области по номеру 112 или заполнить анкету. Номер телефона волонтерского общества медико-психологической помощи: 068 003 4014.

Людей, проживавших в доме, куда попала российская ракета, отселили в городок, который готовили для ВПЛ.

В городе продолжается двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

Напомним, около 01:00 ночи 6 июля россияне из акватории Черного моря выпустили ракеты. Установлено, что враг совершил пуск ракеты "Калибр" с надводных носителей и подлодок.

Несколько групп ракет сначала направлялись в северном направлении, а затем резко изменили курс на Запад. ПВО уничтожило семь из десяти крылатых ракет "Калибр".