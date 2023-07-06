Во Львове во время ночного обстрела обнаружили закрытые укрытия

Во время ракетного удара по Львову, который россияне совершили ночью 6 июля, по меньшей мере 10 укрытий в городе были закрыты.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

"Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", - написал он и отметил, что виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

Напомним, Кабинет министров Украины принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в Украине после того, как в ночь на 1 июня три человека погибли возле поликлиники в Деснянском районе Киева. Во время обстрелов они не смогли попасть в убежище в медучреждении, поскольку оно было закрыто.

Как сообщала пресс-служба Львовского горсовета 3 и 4 июня во Львове, согласно приказу президента, проводили рейды укрытиями. Всего в городе проверили 6011 хранилищ.

26 июня КМУ направил президенту Владимиру Зеленскому проекты указов об увольнении руководителей ряда администраций по результатам проверок укрытий в Украине.