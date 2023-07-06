У Львові під час нічного обстрілу виявили зачиненні укриття

Під час ракетного удару по Львову, який росіяни здійснили вночі 6 липня, щонайменше 10 укриттів у місті були зачинені.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав він та зазначив що винні особи мають бути притягнені до відповідальності.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в Україні після того, як у ніч на 1 червня троє людей загинули біля поліклініки в Деснянському районі Києва. Під час обстрілів вони не змогли потрапити до сховища в медзакладі, оскільки воно було зачинено.

Як повідомляла пресслужба Львівської МР 3 та 4 червня у Львові, згідно з наказом президента, проводили рейди укриттями. Загалом в місті перевірили 6011 сховищ.

26 червня КМУ направь президенту Володимиру Зеленському проєкти указів щодо звільнення керівників низки адміністрацій за результатами перевірок укриттів в Україні.