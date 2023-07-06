Ракета, яка вдарила по Львову, спочатку рухалася на Київ, — Ігнат

Російські військові в ніч на 6 липня намагалися черговий раз завдати масованого ракетного удару по Україні. Загарбники докладають зусиль, щоб "заплутати" українську ППО. Під час атаки на Львів, росіяни запустили ракету таким чином, що спершу вона летіла у напрямку Києва.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що росіяни здійснили пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Повітряні сили зафіксували проходження ворожої цілі в повітряний простір України та траєкторію.

Спершу ракети рухались на північ, використовуючи і Дніпро, і рельєф місцевості.

"Русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на Захід і атакували Львів. Якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено на Заході", — розповів Ігнат.

Внаслідок атаки на Львів загинуло 4 людини, травмовано - 9. ППО знищила сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

Раніше Ігнат уточнював, що зараз росіяни притримуються тактики завдавати масованих ракетних ударів по Україні вночі. Це пов'язано з тим, що в цей час доби протиповітряній обороні складніше виявляти та знищувати цілі.