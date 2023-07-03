В Повітряних силах пояснили, чому ворог здійснює ракетні атаки переважно вночі

Окупаційні сили Російської Федерації притримуються тактики завдавати масованих ракетних ударів по Україні вночі. Це пов'язано з тим, що в цей час доби протиповітряній обороні складніше виявляти та знищувати цілі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Він також зазначив у чому полягає складність боротьби з Shahed 136, які ворог запускає по Україні.

"Щоб наша ППО мала доволі таки багато проблем, їх запускають з різних напрямків, різними маршрутами, що ускладнює роботу протиповітряної оборони і розосереджує увагу наших зенітників та інших фахівців, які збивають ці БПЛА", – пояснив він.

Працюють над ліквідацією іранських дронів і інші складові Сил оборони. Зокрема, для цього застосовують крупнокаліберні кулемети, і зенітні гармати, і ПЗРК.

Винищувачі також є частиною системи ППО. Проте він зауважив, що, якби це були F-16, а не МІГ-29, то ця ефективність зросла б у багато разів.

Нагадаємо, уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів". До цього, у ніч на 2 липня росіяни завдавали ударів іранськими дронами та трьома крилатими ракетами "Калібр".