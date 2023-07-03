В Воздушных силах объяснили, почему враг совершает ракетные атаки преимущественно ночью

Оккупационные силы Российской Федерации придерживаются тактики наносить массированные ракетные удары по Украине ночью. Это связано с тем, что в это время суток противовоздушной обороне сложнее выявлять и уничтожать цели.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine.

Он также отметил, в чем состоит сложность борьбы с Shahed 136, которые враг запускает по Украине.

"Чтобы наша ПВО имела довольно много проблем, их запускают по разным направлениям, разными маршрутами, что усложняет работу противовоздушной обороны и рассредоточивает внимание наших зенитчиков и других специалистов, которые сбивают эти БПЛА", - пояснил он.

Работают над ликвидацией иранских дронов и другие составляющие ПВО. В частности, для этого применяют крупнокалиберные пулеметы, и зенитные пушки, и ПЗРК.

Истребители также являются частью системы ПВО. Однако Игнат отметил, что, будь это F-16, а не МИГ-29, то эта эффективность возросла бы во много раз.

Напомним, ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов". До этого, в ночь на 2 июля россияне наносили удары иранскими дронами и тремя крылатыми ракетами "Калибр".