Ударившая по Львову ракета сначала двигалась на Киев, — Игнат

Российские военные в ночь на 6 июля пытались в очередной раз нанести массированный ракетный удар по Украине. Захватчики прилагают усилия, чтобы "запутать" украинскую ПВО. Во время атаки на Львов россияне запустили ракету таким образом, что сначала она летела в направлении Киева.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подтвердил, что россияне совершили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Воздушные силы зафиксировали прохождение вражеской цели в воздушном пространстве и траекторию.

Сначала ракеты двигались на север, используя и Днепр и рельеф местности.

"Русла рек они всегда используют, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на Запад и атаковали Львов. Какая-то часть уничтожена истребителями была, но большинство ракет были уничтожены на Западе", - рассказал Игнат.

В результате атаки на Львов погибли 4 человека, травмированы - 9. ПВО уничтожила семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Ранее Игнат уточнял, что сейчас россияне придерживаются тактики наносить массированные ракетные удары по Украине ночью. Это связано с тем, что в это время суток противовоздушной обороны сложнее выявлять и уничтожать цели.