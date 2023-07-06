Россия ракетой ударила по многоэтажкам во Львове. Есть погибшие (ФОТО/ВИДЕО)

Оккупационные силы Российской Федерации ночью 6 июня нанесли ракетные удары по Львову. Попали в многоэтажное здание. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64.

Об этом сообщили мэр Андрей Садовый, глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий и МВД

Фото: МВД Фото: МВД Фото: МВД

Взрывы в городе раздались около трех ночи. Затем зафиксировали попадание в дом и повреждение объекта критической инфраструктуры во Львове.

Улицу Стрыйскую перекрыли, чтобы силы ГСЧС разобрали завалы и достали всех людей из-под завалов. Фото: Telegram Садового

В результате попадания в многоэтажку повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Спасатели разбирают завалы, достают Людей. Жителей готовят к отселению.

"Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Есть погибшие и раненые. Разрушены более 50 жилищ. Спасатели продолжают разбирать завалы", - рассказал Садовый.

На ракетный удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео последствий и написал: "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый".

Чем Россия атаковала Львов

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что около 01:00 ночи 6 июля россияне из акватории Черного моря выпустили ракеты. Установлено, что враг совершил пуск ракеты "Калибр" с надводных носителей и подлодок. Несколько групп ракет сначала направлялись в северном направлении, а затем резко изменили курс на Запад.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет "Калибр". К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!", - отчитались военные.

Напомним, в прошлый раз Россия наносила удары по Львову в ночь на 20 июня. Тогда во время массированной атаки на Украину россияне использовали ударные дроны.