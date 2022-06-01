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Во Львовской области прогремели взрывы, - глава ОВА
В Стрыйском районе Львовской области вечером 1 июня вследствие российской агрессии прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.
"Во Львовской области действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе", - проинформировал глава ОВА.
Также он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, русские военные нанесли удар крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты.
"Цель - попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", - сказал Геращенко.
Напомним, управление Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачило жителя Львова на государственной измене, совершенном в условиях военного положения.