Во Львовской области прогремели взрывы, - глава ОВА

В Стрыйском районе Львовской области вечером 1 июня вследствие российской агрессии прогремели взрывы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.

"Во Львовской области действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе", - проинформировал глава ОВА.

Также он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, русские военные нанесли удар крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты.

"Цель - попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", - сказал Геращенко.

Напомним, управление Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачило жителя Львова на государственной измене, совершенном в условиях военного положения.