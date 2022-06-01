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На Львівщині пролунали вибухи, - очільник ОВА

Максим Козицький, Львівська ОВА, Львівська ОДА, Львівська область

У Стрийському районі Львівської області ввечері 1 червня внаслідок російської агресії пролунали вибухи.  

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Про це повідомив голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький. 

"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі", - поінформував очільник ОВА. 

Також він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.  

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, російські військові завдали удару крилатими ракетами по Бескидському залізничному тунелю, що проходить через Карпати.

"Мета - спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, управління Служби безпеки України у Львівській області викрило мешканця Львова на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

Автор:
Анастасія Дєдковська