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Войска РФ атаковали Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Херсонская область, обстрел
Последствия обстрела Херсонской области 2 мая 2023. Фото: Херсонская областная прокуратура / Telegram

Российские оккупанты 2 мая обстреляли Белозерскую общину Херсонской области, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг еще раз накрыл огнем села Кизомис и Велетенское. Из-за обстрела последнего погиб 28-летний мужчина.

Раненых госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Обновлено. Херсонская областная прокуратура сообщает, что в результате обстрела трое людей погибли, еще пятеро получили ранения.

Там отмечают, что кроме сел Белозерской общины, враг атаковал и Херсон. Предварительно, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. В результате повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых – жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, в течение 1 мая захватчики 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко