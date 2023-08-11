Войска РФ нанесли ракетный удар по Прикарпатью: погиб ребенок

Российские оккупанты в пятницу, 11 августа, нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области, попав по гражданскому объекту. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие. В частности, в критическом состоянии в больницу был доставлен ребенок: медики делали все возможное, но, к сожалению, не смогли спасти его жизнь.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на операционном столе.

Обновлено. В Офисе генпрокурора проинформировали, что россияне атаковали инфраструктуру Ивано-Франковской области около 10 часов, применив аэробалистические ракеты.

Снаряд попал по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные о других пострадавших уточняются.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия российского удара по Ивано-Франковской области, 11 августа 2023. Фото: Офис генерального прокурора / Telegram Последствия российского удара по Ивано-Франковской области, 11 августа 2023. Фото: Офис генерального прокурора / Telegram Последствия российского удара по Ивано-Франковской области, 11 августа 2023. Фото: Офис генерального прокурора / Telegram

Обстрелы сегодня: 11 августа 2023

Утром 11 августа по всей Украине звучала воздушная тревога. О взрывах сообщалось, среди прочего, в Хмельницкой и Винницкой областях.

Также россияне совершили воздушную атаку на Киев – обломки ракеты упали на территории детской больницы и в одном из жилых массивов Оболонского района. Кроме того, падение обломков было зафиксировано в Днепровском районе столицы. Обошлось без повреждений, возгораний и пострадавших.