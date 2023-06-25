Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области: есть раненые

Российские оккупанты 25 июня обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, ранив людей. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что враг обстрелял, в частности, поселок Антоновка. Там ранения получил 29-летний мужчина, ему оказана необходимая помощь.

Также под огнем было село Бургунка, где с тяжелыми ранениями госпитализировали мужчину. Под этот обстрел попала и беременная женщина – ей медики оказывают помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Кроме того, россияне сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 25 июня российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. В частности, оккупанты атаковали пятиэтажный дом, под завалами погиб мужчина.