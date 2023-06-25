Мужчина погиб под завалами в Херсоне в результате российских обстрелов

Ночью 25 июня российские военные нанесли удары по жилым домам в Херсоне. В результате одного попадания произошло разрушение здания. Под завалами оказались люди.

Об этом сообщили пресс-служба Херсонской ОВА и прокуратура.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Оккупанты совершили обстрел жилых кварталов города около 03:20. В результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб мужчина. Под обломками также находится женщина.

По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр артиллерией. Повреждены частные и многоквартирные дома.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее, 23 июня, оккупанты нанесли прицельный удар по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне. Тогда в результате атаки 55-летний работник погиб на месте. Впоследствии стало известно о смерти 43-летнего и 53-летнего работника.