Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области: один человек ранен

Российские оккупанты в течение 16 апреля совершили 56 обстрелов Запорожской области, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

Отмечается, что враг вел огонь по 16 мирным населенным пунктам области. Оккупанты совершили 46 артиллерийских и четыре авиационных удара, четыре атаки с применением беспилотников и две – из реактивных систем залпового огня. В результате зафиксировано 52 сообщения о разрушении объектов социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества.

Пострадавший зафиксирован в Преображенке – 61-летний мужчина был доставлен в больницу.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска совершили массированную атаку Запорожской области. В частности, в Камышевасе пострадала местная церковь и здания рядом с ней.