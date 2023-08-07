Войска РФ обстреляли авиабомбами село в Харьковской области: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 7 августа обстреляла четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Харьковской области. Враг попал по частным домам.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"По предварительным данным, двое гражданских погибли", - отметил он.

Кроме того, еще пять человек получили ранения.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что в результате повторного обстрела Купянского района ранения получили также двое спасателей ГСЧС и следователь полиции Харьковщины.

Они как раз прибыли на место попадания, когда противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами.

Напомним, за минувшие сутки 6 июля враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В результате российских атак один человек погиб и четверо пострадали.