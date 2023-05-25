Войска РФ обстреляли Донецкую область: убили одного человека и ранили еще нескольких

Российские оккупанты в течение суток 24 мая обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Донецком направлении россияне обстреляли Курахово из артиллерии и "Ураганов". Враг попал на территорию нескольких предприятий.

На Горловском направлении войска РФ убили одного человека и повредили четыре дома в Часовоярской общине. В Константиновке ранен один человек и повреждены два дома. А в Торецкой общине захватчики ранили одного человека в Нью-Йорке, повредили шесть домов и инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении враг разрушил два дома в Звановке, повредил еще шесть домов и школа. Также зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины.

Напомним, сутками ранее россияне ранили 11 жителей Донецкой области. В частности, пострадавшие были в Авдеевке и Торецке.