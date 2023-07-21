Войска РФ обстреляли Константиновку: два человека погибли (ФОТО)

Оккупационные войска РФ продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. Так, 21 июля россияне обстреляли из "Градов" Константиновку.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела в Константиновке погибли два человека. Также повреждена школа и 20 домов.

Кроме того, в течение суток 20 июля под огнем окупантов были Угледар и Богоявленка на Волновахском направлении, там обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Кураховской громаде в результате атак врага поврежден социальный объект. Также ночью враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

На Горловском направлении, кроме Константиновской громады, повреждено по три дома в Торецкой и Соледарской громадах. В Часовоярской громаде повреждены два дома.

На Лисичанском направлении в результате обстрелов поврежден дом в Северске.

"Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще двоих", - сообщил Кириленко.

Напомним, 17 июля оккупационные силы Российской Федерации совершили очередной ночной ракетный удар по Краматорску. В результате атаки два человека получили ранения.