Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Есть погибший и пострадавшие

В ночь на 21 июля российские войска открыли огонь по селу Новоосиново Купянского района. В результате атаки 56-летняя женщина получила легкие ранения. Также поврежден частный дом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Всего за сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В селе Петровка Богодуховского района в результате артобстрела ранения получили двое гражданских мужчин 69 и 52 лет. Поврежден многоквартирный дом.

По пгт Казачья Лопань Харьковского района россияне открыли огонь из танка. В результате атаки погиб мужчина 60 лет. Также поврежден частный дом и гараж.

В Волчанске россияне повредили по меньшей мере 3 частных жилых дома, хозяйственные постройки. В Купянске под вражеский огонь попали 7 частных домов.

В регионе продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории и обезвредили 57 взрывоопасных предметов. Около 20:10 в селе Верхний Байрак Изюмского района на собственном дворе на неизвестном предмете подорвался гражданский мужчина 48 лет. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что также 20 июля в Волчанске в результате обстрела погиб человек. Кроме того, 18 июля жертвой российской агрессии стал гражданский мужчина. Россияне убили его при обстреле пгт. Двуречная.