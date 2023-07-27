АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Купянский район: пять человек получили ранения

харковская область, обстрел
Военные государства-агрессора в очередной раз обстреляли Харьковщину. Фото: Харьковская областная прокуратура

27 июля около 21:15 российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела села Новоосиново пострадали 5 человек.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его информации, россияне попали в частный жилой дом, где находились три женщины и двое мужчин.

Одна из женщин была госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители.

Напомним, в ночь на 27 июля войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще четверо пострадали.

В течение суток 26 июля оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Враг применял артиллерию, минометы и другое оружие.

Автор:
Татьяна Гойденко