Войска РФ обстреляли Купянский район: пять человек получили ранения

27 июля около 21:15 российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела села Новоосиново пострадали 5 человек.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его информации, россияне попали в частный жилой дом, где находились три женщины и двое мужчин.

Одна из женщин была госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители.

Напомним, в ночь на 27 июля войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще четверо пострадали.

В течение суток 26 июля оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Враг применял артиллерию, минометы и другое оружие.