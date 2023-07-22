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Россияне обстреляли Купянск из РСЗО, есть погибшая
22 июля российские оккупационные войска в течение дня дважды обстреляли город Купянск Харьковской области. По предварительным данным, россияне избивали реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибла женщина.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Согласно сообщению, погибла 57-летняя мирная жительница. Также получила повреждения территория частного предприятия.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, войска РФ утром 20 июля обстреляли город Волчанск, а за прошедшие сутки избивали по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В течение дня 18 июля и ночью открывали огонь по приграничным районам Харьковской области, а также населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта. Жертвой российской агрессии стал гражданский человек, также пострадавший.