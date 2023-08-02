Войска РФ обстреляли пять районов Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения в Харьковской области. В течение суток 1 августа враг обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате ракетного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина 91 года, получил ранение и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое", - отметил он.

Также враг ударил авиабомбой ФАБ-500 по Петропавловке Купянского района, в результате чего повреждены 3 частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров.

В селе Барановка Богодуховского района из-за вражеских обстрелов горел частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

А в Купянске из-за вражеских атак повреждены частный дом и автомобиль, произошли пожары.

Также в области продолжается разминирование. Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 6 га территории и обезвредили 59 взрывоопасных предметов.

Напомним, ночью 1 августа армия страны-агрессора РФ атаковали дронами Харьков, в результате чего было повреждено здание учебного заведения в Салтовском районе, спортивный объект в Шевченковском районе. Там ранение получил охранник, его госпитализировали.