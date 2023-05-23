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Войска РФ обстреляли село в Херсонской области: есть погибший и пострадавший
Российские оккупанты 23 мая обстреляли село Львово в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Отмечается, что минометная атака произошла около 16.30.
От полученных ранений погиб мужчина. Кроме того, пострадал еще один гражданский – его госпитализировали.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в течение 22 мая россияне 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.