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Войска РФ обстреляли село в Херсонской области: есть погибший и пострадавший

Херсонская область, обстрел
Последствия российского обстрела Херсонской области 23 мая 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура / Telegram

Российские оккупанты 23 мая обстреляли село Львово в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Отмечается, что минометная атака произошла около 16.30.

От полученных ранений погиб мужчина. Кроме того, пострадал еще один гражданский – его госпитализировали.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение 22 мая россияне 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко