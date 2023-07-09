Войска РФ обстреляли Херсон: есть раненая

Российские оккупационные войска 9 июля в очередной раз нанесли удар по жилому кварталу Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, вражеский обстрел произошел около 13:00.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадала 66-летняя женщина", - отметил он.

По информации Прокудина, у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает.

Напомним, оккупационные войска РФ в течение суток 8 июля 59 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранение.