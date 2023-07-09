Россияне запрещают людям на оккупированных территориях общаться с жителями с жителями свободной Украины

Российские захватчики пытаются информационно изолировать жителей на временно оккупированных территориях и запрещают им общаться с жителями свободной Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Луганской области для борьбы с утечкой информации о расположении войск врага оккупационная администрация грозит последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории.

По данным украинского подполья, после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага, в населенных пунктах Луганской области ужесточена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.

Напомним, россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на юге Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины россияне задерживают детей, ведь молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями из-за действий РФ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.