Росіяни забороняють людям на окупованих територіях спілкуватися з жителями з жителями вільної України

Російські загарбники намагаються інформаційно ізолювати мешканців на тимчасово окупованих територіях і забороняють їм спілкуватися з жителями вільної України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім, хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території.

За даними українського підпілля, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Нагадаємо, росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни затримують дітей, адже молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.