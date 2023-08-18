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Войска РФ обстреляли Херсонский район: есть погибший и раненые
18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли Херсонский район. Враг попал в жилой сектор, в результате чего погиб 72-летний мужчина.
Об этом сообщают глава области Александр Прокудин и Офис Генпрокурора.
Согласно сообщению, в результате обстрелов еще двое пожилых людей получили ранения: это 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Врачи предоставили им всю необходимую медицинскую помощь.
Также известно, что вражеские снаряды повредили жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 17 августа 48 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.