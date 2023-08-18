Войска РФ обстреляли Херсонский район: есть погибший и раненые

18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли Херсонский район. Враг попал в жилой сектор, в результате чего погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщают глава области Александр Прокудин и Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, в результате обстрелов еще двое пожилых людей получили ранения: это 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Врачи предоставили им всю необходимую медицинскую помощь.

Также известно, что вражеские снаряды повредили жилые дома.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 17 августа 48 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.