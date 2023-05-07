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Войска РФ снова ударили по Никополю на Днепропетровщине: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. Так, 7 мая враг снова обстрелял Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сегодня есть еще один пострадавший в Никополе. Человек ездил по делам, когда враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. У 43-летнего мужчины – рваные раны головы и грудной клетки", - отметил он.

Также в результате обстрелов повреждены АЗС и транспортное предприятие. Кроме того, вражеские снаряды побили два автомобиля и повредили линию электропередач.

Напомним, в ночь на 7 мая захватчики атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, в результате чего погибла 72-летняя женщина и еще двое местных пострадали.

Автор:
Нина Комащенко