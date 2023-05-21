Войска РФ ударили по Харьковщине с С-300

Вечером 21 мая российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по селу Циркуны Харьковского района. По предварительной информации избивали с ЗРК С-300.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

Согласно его информации, одна из ракет попала в землю, а другая – повредила частный жилой дом.

В результате обстрела пострадал мужчина, медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

В течение суток 20 мая россияне по артиллерии, минометам и с использованием авиации массированно обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

18 мая враг также нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по селу Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений, но поврежден частный автомобиль.