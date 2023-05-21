Враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстрелял Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска не прекращают террор мирного населения в Харьковской области. Так, в течение суток 20 мая враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, 20 мая около 14:30, враг нанес удар по Харькову дроном-камикадзе, в результате чего поврежден инфраструктурный объект.

В результате обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия и частный жилой дом, там произошли пожары. С ранениями был госпитализирован 44-летний мужчина.

В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, уничтожены два автомобиля.

В результате обстрела из РСЗО села Лиман Первый Купянского района повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, как подчеркнул Синегубов, в области остается высокой минная опасность. Так, 20 мая вечером в селе Новая Гусаровка Изюмского района в результате подрыва на мине "Лепесток" получил ранение и был госпитализирован 39-летний мужчина.

"На линии столкновения враг предпринял очередную неудачную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Отступил под огнем наших защитников с потерями", - добавил глава ОВА.

Напомним, 19 мая российские военнослужащие обстреляли село Синьковка Купянского района. Получила ранение 43-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.