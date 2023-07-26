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Воздушные силы сбили 36 вражеских ракет
В течение 26 июля российские оккупанты дважды атаковали территорию Украины ракетами. Днем оккупанты нанесли удар "Калибрами", но ПВО уничтожило три ракеты. Вторая массированная атака произошла после 17:00. Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Там отметили, что враг атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. При этом ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полета.
Около 19.00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В общей сложности противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей:
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
"Воздушники" добавили, что по поводу последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.
Напомним, оккупационные силы России в ночь на 25 июля совершили шестую атаку на украинскую столицу за июль. Захватчики запускали иранские баражирующие боеприпасы типа Shahed.