Россия атаковала Киев дронами: в Воздушных силах отчитались о результатах работы

Оккупационные силы России в ночь на 25 июля совершили шестую атаку на украинскую столицу за июль. Захватчики запускали иранские баражирующие боеприпасы типа Shahed.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную тревогу объявили в городе около двух ночи, опасность сохранялась в течение трех часов. Украинские защитники силами и средствами ПВО своевременно обнаружили и уничтожили вражеские цели на подлете к Киеву.

По предварительной информации, в Киеве никто не пострадал, разрушений тоже нет. Данные оперативного свода уточняются.

"Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Поддерживайте ВСУ каждый день! Помогайте приближать мир в Украине!", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

Во время предварительной атаки, 19 июля ПВО также ликвидировала все вражеские цели. В то же время в результате обстрела 13 июля падение обломков дронов зафиксировано в 5 районах столицы. Тогда двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

В этом месяце оккупанты пытались нанести удары по Киеву также 12, 11 и 2 июля.