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Возле Чернобыльской зоны горит лес (ВИДЕО)

Возле Чернобыльской зоны горит лес (ВИДЕО)

Вблизи Чернобыльской зоны возник пожар — горел лес. Масштабное возгорание лесной подстилки возникло возле села Страхолесье Вышгородского района, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу. К тушению были привлечены 26 спасателей личного состава и шесть единиц техники службы", – рассказали в госслужбе.

Фото 2 — Возле Чернобыльской зоны горит лес (ВИДЕО)
Сотрудники ГСЧС спасли местную жительницу. Фото: пресс-служба ГСЧС

Известно, что пожар ликвидировали в 09:35 на площади 45 га.

Отметим, что в Укргидрометцентре сообщали, что в Киеве 17-18 мая сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ВСУ освободили Чернобыльскую зону в конце марта. Российские военные захватили ЧАЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Оккупанты неоднократно создавали риски распространения радиации. Когда начали гореть леса, захватчики мешали спасателям их потушить.

Автор:
Вита Молодан