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Біля Чорнобильської зони горить ліс (ВІДЕО)
Поблизу Чорнобильської зони виникла пожежа — горів ліс. Масштабне загоряння лісової підстилки виникло біля села Страхолісся Вишгородського району, повідомляє пресслужба ДСНС.
"Під час пожежі наші пожежники врятували місцеву мешканку. До гасіння було залучено 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки служби", – розповіли у держслужбі.
Відомо, що пожежу ліквідували о 09.35 на площі 45 га.
Зазначимо, що в Укргідрометцентрі повідомляли, що у Києві 17-18 травня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Чорнобильську зону наприкінці березня. Російські військові захопили ЧАЕС першого дня повномасштабної війни, 24 лютого. Окупанти неодноразово створювали ризики розповсюдження радіації. Коли почали горіти ліси, загарбники заважали рятувальникам їх загасити.