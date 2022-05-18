Біля Чорнобильської зони горить ліс (ВІДЕО)

Поблизу Чорнобильської зони виникла пожежа — горів ліс. Масштабне загоряння лісової підстилки виникло біля села Страхолісся Вишгородського району, повідомляє пресслужба ДСНС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Під час пожежі наші пожежники врятували місцеву мешканку. До гасіння було залучено 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки служби", – розповіли у держслужбі.

Співробітники ДСНС врятували місцеву мешканку. Фото: прес-служба ДСНС

Відомо, що пожежу ліквідували о 09.35 на площі 45 га.

Зазначимо, що в Укргідрометцентрі повідомляли, що у Києві 17-18 травня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Чорнобильську зону наприкінці березня. Російські військові захопили ЧАЕС першого дня повномасштабної війни, 24 лютого. Окупанти неодноразово створювали ризики розповсюдження радіації. Коли почали горіти ліси, загарбники заважали рятувальникам їх загасити.